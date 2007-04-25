Официальная Москва в глубоком трауре

В 13.00 по белорусскому времени началось заупокойное богослужение.

Храм Христа Спасителя переполнен. Здась члены официальных делегаций, руководители, бывшие и нынешние президенты, главы правительств, партий, актеры, друзья и близкие первого российского президента. Даже присутствуют делегации из Ватикана и Евросоюза. Отдать дань уважения и проститься с бывшим коллегой и другом в Москву приехал и Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Все по-очереди подходят к вдове Наине Иосифовне и ее дочерям Татьяне и Елене. У всех слезы на глазах, много цветов и зажженных свечей. Прощание происходит в полном соответствии с православными канонами. Бориса Ельцина отпевают три митрополита, рядом с гробом часовые, которые сменяются каждые полчаса. Это солдаты Первого специального караула Президентского полка. Люди шли в Храм Христа Спасителя нескончаемым потоком со вчерашнего дня, но для рядовых граждан вход в храм уже закрыт. Здесь только высоко поставленные чиновники.