Грядет сезонное отключение горячей воды

В Минске с 10 мая начнется поэтапное отключение горячего водоснабжения. Первыми неудобства ощутят жители улиц Берута, Одоевского, Кальварийской, Марцинкевича, Притыцкого и проспекта Пушкина. Во время испытаний возможны повреждения теплопроводов. При обнаружении течи воды или парения из земли, необходимо срочно сообщить диспетчеру "Минских тепловых сетей" или в ближайший ЖЭУ.

Время отсутствия горячей воды в квартирах будет максимально сокращено, и в случае успешных испытаний и отсутствия дефектов не будет превышать 14 дней. Информацию о конкретных сроках включения горячего водоснабжения можно получить в ЖЭСах.