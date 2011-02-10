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Очередей на белорусско-польской границе теперь не будет

10 февраля 2011 18:44
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Это обещают руководители таможенных ведомств двух стран. 10 февраля в Гродно они подписали документ о предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных переходах.

К примеру, если с одной стороны границы неблагоприятные погодные условия, и принять много машин невозможно, другая сторона должна будет перенаправлять грузопотоки в свободные пункты пропуска.

Обмен оперативной информацией будет занимать считанные минуты. Договор вступит в силу уже через две недели.

Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля ГТК Республики Беларусь:
В этом документе прописаны действия как сотрудников польской таможни, так и сотрудников белорусской таможни. Кроме того, меры обозначены как в пунктах пропуска, так и в докладах руководству, которые будут принимать меры на своем уровне.

Мирослав Сенкевич, полномочный представитель руководителя таможенной службы Республики Польша по вопросам восточной границы:
Я очень высоко оцениваю взаимодействие наших таможенных служб. Как на региональном уровне, так и на уровне руководителей ведомств.
И только благодаря такому партнерству на нашей общей границе мы разговариваем на равных, мы хорошие партнеры, и для нас это очень важно.

# общество

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