Очередей на белорусско-польской границе теперь не будет

Это обещают руководители таможенных ведомств двух стран. 10 февраля в Гродно они подписали документ о предупреждении возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильных переходах.

К примеру, если с одной стороны границы неблагоприятные погодные условия, и принять много машин невозможно, другая сторона должна будет перенаправлять грузопотоки в свободные пункты пропуска.

Обмен оперативной информацией будет занимать считанные минуты. Договор вступит в силу уже через две недели.

Владимир Орловский, начальник управления организации таможенного контроля ГТК Республики Беларусь:

В этом документе прописаны действия как сотрудников польской таможни, так и сотрудников белорусской таможни. Кроме того, меры обозначены как в пунктах пропуска, так и в докладах руководству, которые будут принимать меры на своем уровне.

Мирослав Сенкевич, полномочный представитель руководителя таможенной службы Республики Польша по вопросам восточной границы:

Я очень высоко оцениваю взаимодействие наших таможенных служб. Как на региональном уровне, так и на уровне руководителей ведомств.

И только благодаря такому партнерству на нашей общей границе мы разговариваем на равных, мы хорошие партнеры, и для нас это очень важно.