10 февраля более 100 семей брестских пограничников получили ключи от новых квартир

Это не первая новостройка. В городе над Бугом за последние 10 лет для пограничников построили уже десятый дом.

Для Алексея и Елены Бисеровых, как и для их маленьких детишек, сегодняшний день особенный. Собственная квартира для семьи потомственных пограничников – это и крепкий тыл, и уверенность в завтрашнем дне.

Алексей Бисеров, новосел:

Своя квартира есть своя квартира. Под 1% на 40 лет взял. 50% погасило государство.

Сергей Бритов, начальник Брестской пограничной группы имени Ф. Э. Держинского:

Внесены существенные коррективы в порядок кредитования строительства жилищно-строительных кооперативов, которые создают наиболее благоприятные условия.

Если раньше нужно было вносить 10% от строительства сразу, то сейчас человек получает кредит и равномерно выплачивает в течение 15-20 лет под ту процентную ставку, которую он получил.

Надежный тыл – гарантия успеха в работе пограничника. Эта служба сегодня, как высокотехнологичная система. Результаты ее работы говорят сами за себя. Только за прошлый год белорусские стражи границы изъяли контрабанду на более чем 40 миллиардов рублей и задержали полтысячи нарушителей государственных рубежей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Екатерина Павлова, исполняющий обязанности пресс-секретаря Брестской пограничной группы имени Ф. Э. Держинского:

За текущий период 2011 года на участке брестской пограничной группы задержано уже 10 нарушителей государственной границы.

Пока служба идет, дома – полная чаша. Сегодняшняя новостройка – не первая ласточка. За последние 10 лет в брестской пограничной группе под ключ сдали уже десятый дом. В следующем – еще 120 семей станут новоселами.