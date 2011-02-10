Правоохранители Беларуси предлагают запретить несовершеннолетним посещать общественные места без родителей после 23.00

Подобные меры уже действовали ранее, однако в каждом регионе страны эта схема работала по-разному. Новый законопроект должен повлиять как на детей, так и на их родителей.

Вопрос о законодательном закреплении так называемого комендантского часа для несовершеннолетних стоит в Беларуси уже больше года. Таким образом Министерство внутренних дел намерено снизить уровень подростковой преступности в стране.

Валерий Мелешко, заместитель начальника отдела организации профилактики правонарушений несовершеннолетними управления профилактики Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

35% преступлений несовершеннолетними в прошлом году совершено в ночное время суток.

Около 20% несовершеннолетних стали жертвами этих преступлений.

Для Беларуси такое решение не ново. Ранее подобные меры уже применялись в отдельных регионах, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако постепенно инициатива на местном уровне сошла на нет. Теперь же милицейское ведомство предлагает разработать и унифицировать законопроект о комендантском часе для подростков.

Кого будут больше воспитывать новые правила, детей или взрослых, – вопрос открытый. К примеру, в России, где такая практика существует уже почти два года, за загулявших допоздна детей теперь отвечают родители. Причем, отвечают рублем.

Чем могут обернуться уличные похождения, Максим Сергеевич знает лучше других. Почти 12 лет работы с несовершеннолетними научили безошибочно и, главное, вовремя ставить «диагноз» юным правонарушителям. У него на учете около 40 подростков. Почти всех он сумел вернуть с кривой дорожки.

Максим Розум, старший инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Фрунзенского РУВД Минска:

Если дома, например, мама с папой распивают спиртные напитки, за подростком никто не смотрит. Они идут к друзьям. На улице ходят и потом попадают в различного рода истории.

Большинство таких ребят из неблагополучных семей. Поэтому до детских ошибок взрослым чаще всего просто нет дела. Когда же родительское слово молчит, Максим Сергеевич непроизвольно снижает инспекторский тон.

Александр Коледа, ученик 8 класса:

Он хороший милиционер, всегда поможет, если надо.

Спрашивает были ли мы там, если какие-то преступления совершались. Он предупреждает нас, чтобы мы такого никогда не делали.

Впрочем, защитить от вредного влияния улицы может не только милиция. Многие уже со школьной скамьи знают и правила грамматики, и своей безопасности.

Долю ответственности за безопасность подростков разделят и ночные клубы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Теперь за несовершеннолетних в стенах своего заведения после 10 вечера владельцы ответят штрафом до 50 базовых.

Николай Самосейко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Республики Беларусь по законодательству и судебно-правовым вопросам:

Речь идет о формировании ответственности у самих подростков. Поскольку они должны понимать, что вопросы их жизни и здоровья важны, в первую очередь, не для родителей, а для них самих.