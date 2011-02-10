Все больше турецких студентов предпочитают изучать русский язык в Беларуси

В изучении русского языка заинтересованы и в Турции. Ведь курорты этой южной страны все чаще посещают наши туристы. А студенты из Турции все чаще едут в Беларусь изучать «Великий и могучий».

Это не занятия для погранконтроля, а самоподготовка по русскому языку. Ведь после обеда Адэм будет держать ответ – у доски.

Адэм, слушатель (Турция):

Надо знать русский. Кто его знает, тот получает больше.

Заработок выше в два, а то и в три раза. Чем не мотив к изучению.

Валентина Подлесная, учитель иностранного языка Слуцкого профессионально-технического колледжа перерабатывающей промышленности:

Им очень русский язык и они хотят его знать. Мы работаем, буквально, от первой минуты до последней в поте лица.

Рвение и любопытство слушатели курсов проявляют не только в изучении языка. Они активно путешествуют, знакомятся с культурой и достопримечательностями Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ольга Радюк, заместитель директора по учебно-методической работе Слуцкого профессионально-технического колледжа перерабатывающей промышленности:

Их интересует национальная кухня, поскольку все они являются представителями туристических фирм. Многие интересуются историей Беларуси.

Достойные условия проживания и безопасность. Ведь далеко не в каждой европейской, да и в славянской стране они спокойно могут ходить по улице.

Емра, слушатель (Турция):

Нет террористов, нет бандитов. Каждый вечер я еду в центр, в город без проблем.

Курсы русского языка гости из Турции закончат в марте. А буквально в мае слуцкие педагоги готовы будут принять новую группу из туристического лицея Анталии. А на летнюю языковую практику сюда планируют приехать студенты турецких вузов.

О важности экспорта говорил и глава государства, выступая на IV Всебелорусском народном собрании. Речь шла и об образовательных услугах.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

За пять лет объем экспорта увеличится почти в три раза. Необходимо значительно больше.

По сути, каждую вторую единицу произведенной продукции надо продать на внешние рынки. Конечно, это непросто: рынки уже давно поделены, и нам приходится конкурировать с мировыми лидерами.

Пора коммерциализировать имеющиеся знания. Вместо импорта ресурсов – экспорт знаний. Разве мы не можем этого сделать? Можем, и у нас есть хорошие примеры.

Постоянный рост численности иностранных учащихся и студентов подтверждает высокий авторитет белорусской системы образования на мировом рынке.

Сейчас в Беларуси обучаются почти 10 тысяч иностранцев из 84 стран мира, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Доход в бюджет государства от «интеллектуального» экспорта за 2010 год – свыше 10 миллионов долларов. К 2015 году Беларусь планирует увеличить экспорт образовательных услуг в полтора раза.