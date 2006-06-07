Обустройство Национальной библиотеки близко к завершению

В эксплуатацию введен третий пусковой комплекс Национальной библиотеки Беларуси.Это - помещения стилобата, высотное книгохранилище, залы для международных заседаний, президент-центр, а также основные функции комплекса информационно-технологических систем, которые будут обеспечивать обслуживание пользователей и формирование информационных ресурсов. Полностью этот комплекс будет введен в эксплуатацию к 1 октября. Кроме того, территорию вокруг библиотеки уже озеленили и благоустроили.