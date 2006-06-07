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Обустройство Национальной библиотеки близко к завершению

07 июня 2006 11:43
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В эксплуатацию введен третий пусковой комплекс Национальной библиотеки Беларуси.Это - помещения стилобата, высотное книгохранилище, залы для международных заседаний, президент-центр, а также основные функции комплекса информационно-технологических систем, которые будут обеспечивать обслуживание пользователей и формирование информационных ресурсов. Полностью этот комплекс будет введен в эксплуатацию к 1 октября. Кроме того, территорию вокруг библиотеки уже озеленили и благоустроили.
# общество

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