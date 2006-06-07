Успевающим студентам оплата учебы со скидкой

Успевающим студентам будут предоставляться скидки при оплате за обучение. Такое решение содержится в постановлении Совета Министров Беларуси.Документ разработан в соответствии с указом главы государства. Скидки предоставляются тем студентам, кто по итогам учебного года получил не менее 50% отметок в десять и девять баллов, а остальные отметки - не ниже шести. Размер скидок зависит от среднего балла, но не может превышать 60% от годовой стоимости обучения. Право на льготу имеют также члены малообеспеченных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.