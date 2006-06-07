В столице проходит Международная выставка <Человек и безопасность>

Участники форума представили средства самозащиты, экипировку и современное оружие. Новое время диктует новые подходы к понятию <безопасность>. Главный вопрос: как предупредить опасность, чтобы потом ее не ликвидировать. Ответ знают белорусские спасатели. ЧП для республики - скорее исключение, чем закономерность. А выражение <спокойная Беларусь> уже давно стало устойчивым.Те, для кого спокойная жизнь других - это профессия, демонстрируют свой арсенал не часто. Международная выставка <Человек и безопасность> проходит в Минске во второй раз. Здесь все: от банальных резиновых сапог до ультрасовременных дактилоскопических установок. Впрочем, противогаз и каска уже в прошлом. Сегодня ставка на <хай-тэк> - новейшие технологии. <Человек и безопасность> - выставка зрелищная. Обывателю есть на что поглазеть. И все же это форум о профессионалах и для профессионалов. Как сделать жизнь белорусов еще спокойнее - будут говорить на заседаниях за <круглым столом> и в ходе различных семинаров.