На Гомельщине обеспокоены ростом популяции диких кабанов

В этом году численность этих животных превысила оптимальный уровень почти на 10% и составляет более 10 тысяч голов. Основной рост отмечается в зонах радиоактивного загрязнения, где отстрел животных ведется в небольшом объеме. Это создает серьезные проблемы для сельскохозяйственных предприятий региона, прилегающих к территориям зон отчуждения и Полесскому радиационно-экологическому заповеднику.



В этом году от кабанов уже пострадали десятки тысяч гектаров посевов. Сложившаяся ситуация стала поводом к разработке целого комплекса мер по сокращению численности диких животных. Одна из них - создание специальных охотничьих бригад по отстрелу кабанов. Они будут работать на протяжении всего июня.