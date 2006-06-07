Прямой эфир

На Гомельщине обеспокоены ростом популяции диких кабанов

07 июня 2006 07:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В этом году численность этих животных превысила оптимальный уровень почти на 10% и составляет более 10 тысяч голов. Основной рост отмечается в зонах радиоактивного загрязнения, где отстрел животных ведется в небольшом объеме. Это создает серьезные проблемы для сельскохозяйственных предприятий региона, прилегающих к территориям зон отчуждения и Полесскому радиационно-экологическому заповеднику.

В этом году от кабанов уже пострадали десятки тысяч гектаров посевов. Сложившаяся ситуация стала поводом к разработке целого комплекса мер по сокращению численности диких животных. Одна из них - создание специальных охотничьих бригад по отстрелу кабанов. Они будут  работать на протяжении всего июня.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
07 июня 2006 07:02

В столице проходит Международная выставка <Человек и безопасность>

07 июня 2006 07:01

Успевающим студентам оплата учебы со скидкой

06 июня 2006 14:12

Реклама на улицах города больше не будет шуметь, ослеплять и раздражать