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«Оберег для наших мамочек и детей»: распашонки с вышиванкой подарили в роддоме Минска

30 июня 2017 16:06
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Новости Беларуси. У новорожденных минчан 30 июня появились обновки с национальным узором. В канун Дня Независимости им прямо в роддоме подарили распашонки с вышиванкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие подарки для малышей и мам стали приятным сюрпризом.

Надежда Мороз, пациент родового отделения 5-ой клинической больницы Минска:
Очень красивая вышиваночка такая. Очень мне понравилась. Нарядненькая. Пока еще большеватая. С удовольствием наденем ее, когда подрастет.

«Оберег для наших мамочек и детей»: распашонки с вышиванкой подарили в роддоме Минска-1

Александр Дорохович, глава администрации Заводского района Минска:
Акция замечательная. Мы проводим ее совместно с БРСМ. Поднимаем дух, желаем крепкого здоровья. Вышиванка – очень много значит. Это наш национальный символ. Символ развития, благополучия, успеха. Оберег для наших мамочек и детей.

Традиционная вышиванка сегодня считается символом единения и надежной защиты. 2 июля в Минске пройдет праздник – День вышиванки. Сотни человек пройдут по проспекту в одежде с национальным узором. Зрелищным будет и самый массовый поцелуй в году в вышиванках.

# общество # День Независимости

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