«Оберег для наших мамочек и детей»: распашонки с вышиванкой подарили в роддоме Минска

Новости Беларуси. У новорожденных минчан 30 июня появились обновки с национальным узором. В канун Дня Независимости им прямо в роддоме подарили распашонки с вышиванкой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такие подарки для малышей и мам стали приятным сюрпризом.

Надежда Мороз, пациент родового отделения 5-ой клинической больницы Минска:

Очень красивая вышиваночка такая. Очень мне понравилась. Нарядненькая. Пока еще большеватая. С удовольствием наденем ее, когда подрастет.