И зарплата, и пенсии за пятилетку существенно возрастут

В 2010 году средняя заработная плата в Беларуси достигнет в эквиваленте 500 долларов. При этом приоритетное внимание будет уделено увеличению зарплаты в организациях и отраслях с низким ее уровнем. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Беларуси Владимир Потупчик.

С 2000 года реальные доходы населения республики возросли на 77%. Более чем в три раза снизилась доля малообеспеченного населения. Параметры роста зарплаты бюджетников выше среднереспубликанского показателя, отметил министр труда и социальной защиты. Особый акцент был сделан на повышение заработной платы врачей, учителей, профессорско-преподавательского состава, научных работников. В итоге средний заработок этих категорий работников превысил в прошлом году 400 долларов в эквиваленте.

За пять лет в Беларуси увеличится на 52% и размер пенсии по возрасту. Планируется оптимизировать ряд норм пенсионного законодательства в целях снижения нагрузки на пенсионную систему, укрепления страховых принципов. В настоящее время разрабатывается законопроект о профессиональном пенсионном страховании, реализация которого будет стимулировать нанимателей к сокращению рабочих мест с неблагоприятными условиями труда.

Пенсии будут начислять исходя из размеров уплаченных страховых взносов путем введения условно накопительных счетов в общую пенсионную систему. По сравнению с 2000 годом пенсии в Беларуси увеличились в 8 раз. Средняя пенсия по возрасту в прошлом году превысила бюджет прожиточного минимума пенсионера более чем в полтора раза. А соотношение среднего размера пенсии по возрасту со средней заработной платой составило 43%. Этот показатель - один из самых высоких среди государств-членов СНГ.