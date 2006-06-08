Пойдем встречать рассвет!

В Беларуси не будут вводится ограничения на проведение выпускных балов ни по продолжительности, ни по дате, ни по месту, где они будут проходить. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции заместитель премьер-министра Беларуси Александр Косинец.

По его словам, в связи с проведением выпускных вечеров власти на местах допустили некоторые перегибы. В частности, речь идет о введении ограничений по времени, до которого будут проходить выпускные балы, по дате и месту их проведения, пояснил вице-премьер. В данной связи он сообщил, что "сегодня глава государства дал четкое распоряжение о том, чтобы ни одно из этих ограничений - ни по продолжительности, ни по дате, ни по месту проведения выпускных балов - не было введено". "Если есть традиция проводить выпускные вечера в школах, то нет никаких оснований нарушать ее", - отметил вице-премьер.

Александр Косинец также проинформировал, что Президент особо подчеркнул необходимость установления строгой ответственности в обеспечении порядка и безопасности при проведении выпускных балов. В первую очередь, эту ответственность должны нести районные отделы образования, а также директора школ, гимназий, колледжей и родители, чьи дети будут встречать первый в жизни взрослый рассвет, уточнил заместитель премьер-министра. "Главное, - подчеркнул он, - чтобы молодежь чувствовала себя комфортно, могла спокойно и весело встретить рассвет".