Температура бьет рекорды

Новые температурные рекорды установлены накануне в Минске и всех областных центрах. Пали абсолютные максимумы, державшиеся десятки лет.

Как сообщили в Республиканском гидрометеоцентре, в столице столбик термометра вчера поднялся до отметки +33,5 градуса. Тогда как прежний рекорд - +29,1 - был зафиксирован ещё в 1938 году. Рекорды жара бьет в столице три последних дня. Однако, абсолютный максимум августа в Минске - +34,4 градуса - зафиксировали 11 августа 1992 года. Между тем, на четырех метеостанциях Беларуси накануне было зарегистрировано выше +35. Это соответствует категории сильной жары.

Ну, а долгожданное похолодание наступит в Беларуси уже в ближайшие выходные. Завтра на территории республики +23-29, а ближайшей ночью - от 13 до 20 выше ноля. Возможны и кратковременные дожди с грозами. Ещё прохладнее станет в воскресенье - не более +18-23.

Синоптики считают, что это последние жаркие дни лета. На следующей неделе на территорию Беларуси придёт прохладный воздух из Скандинавии. Потому к среде-четвергу температура понизится до +13-18 днём. Совеем холодно станет ночью - всего 6-12 выше ноля.

