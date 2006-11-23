Новый метод борьбы с пьянством

В Брестской области сотрудники МЧС выработали перспективный метод борьбы с пьянством.

Как известно, главная причина возгораний - это нарушение правил пожарной безопасности и вредные привычки. Сберечь человеческие жизни от огненной стихии не первый год пытаются юные спасатели. Они посещают сельские магазины, наклеивают на бутылки с алкогольной продукцией предостерегающие лозунги, проводят профилактические беседы с местными жителями.

:Сегодня - необычный день и у всей деревни Дубое. В местном клубе - сход. Сотрудники МЧС всю неделю проверяли готовность населённого пункта к пожароопасному осенне-зимнему периоду. Самые злостные нарушения фиксирует видеокамера. Теперь все это демонстрируется с особыми комментариями и возможными последствиями.

Чтобы сберечь свой дом от пожара, много усилий не требуется. Нужно всего лишь соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и отказаться от вредных привычек.