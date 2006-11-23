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На время саммита в Минске изменят движение транспорта на некоторых столичных магистралях

23 ноября 2006 08:42
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Саммиты глав правительств и министров иностранных дел СНГ будут проходить соответственно 24 и 27 ноября в здании Исполкома СНГ в белорусской столице. Саммит глав государств Содружества состоится 28 ноября в здании Национальной библиотеки.Транспортный поток ограничат по проспекту Независимости, улице Комсомольской на участке от Кирова до пр. Независимости,
по улице Кирова на участке от Свердлова до Комсомольской,
по улице Свердлова на участке от улицы Кирова до пр. Независимости
и  по улице Захарова на участке от Первомайской до пр. Независимости.  
В некоторых местах будет запрещена и парковка. ГАИ рекомендует учитывать эти обстоятельства и исключить в эти дни из маршрута движения указанные улицы.
# общество

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