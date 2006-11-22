Минский призывник оказался на скамье подсудимых

Около 2 лет молодой человек уклонялся от мероприятий призыва, и трижды был оштрафован за это. 3 месяца ареста - такой приговор прозвучал 22 ноября для одного из жителей столицы, не пожелавшего служить в армии.

Закон стал гораздо жестче относиться к тем молодым людям, которые не спешат или не желают исполнить свой Конституционный и гражданский долг - отслужить в Вооруженных Силах либо других воинских формированиях. И все в военкоматах стараются действовать не кнутом Закона, а методом убеждения.

Напомним, за уклонение от мероприятий призыва статья 435-я Уголовного Кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание от штрафа и до лишения свободы на срок до 5 лет.