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Минский призывник оказался на скамье подсудимых

22 ноября 2006 18:02
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Около 2 лет молодой человек уклонялся от мероприятий призыва, и трижды был оштрафован за это. 3 месяца ареста - такой приговор  прозвучал 22 ноября для одного из жителей столицы, не пожелавшего служить в армии. 
Закон стал гораздо жестче относиться к тем молодым людям, которые не спешат или не желают исполнить свой Конституционный и гражданский долг - отслужить в Вооруженных Силах либо других воинских формированиях. И все в военкоматах стараются действовать не кнутом Закона, а методом убеждения.
Напомним, за уклонение от мероприятий призыва статья 435-я Уголовного Кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание  от штрафа и до лишения свободы на срок до 5 лет.
# общество

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