Минск готовится к Новому году

В нынешнем сезоне на площадях столицы смонтируют 6 городских искусственных елок. Первая из них уже появилась на проспекте Победителей. Сегодня завершается и установка новогодней красавицы у Дома правительства.Елки появятся также у здания Мингорисполкома и Дворца детей и молодежи. 18-метровую красавицу смонтируют у здания Национальной библиотеки. Центральную ель установят на Октябрьской площади в начале декабря. Специалисты "МинскГорОформления" ежегодно меняют дизайн елочных украшений, используют новые материалы и цветовую гамму. Нынешний сезон не станет исключением.