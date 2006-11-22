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Минск готовится к Новому году

22 ноября 2006 15:23
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В нынешнем сезоне на площадях столицы смонтируют 6 городских искусственных елок. Первая из них уже появилась на проспекте Победителей. Сегодня завершается и установка новогодней красавицы у Дома правительства.Елки появятся также у здания Мингорисполкома и Дворца детей и молодежи. 18-метровую красавицу смонтируют у здания Национальной библиотеки. Центральную ель установят на Октябрьской площади в начале декабря. Специалисты "МинскГорОформления" ежегодно меняют дизайн елочных украшений, используют новые материалы и цветовую гамму. Нынешний сезон не станет исключением.
# общество

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