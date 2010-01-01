Новый год в мире. Фейерверки

1 января в мире по традиции стало днем масштабного политического обновления.

Европа стала чуть более единой. На следующие два с половиной года на пост одного президента двадцати семи государств официально вступил экс-премьер-министр Бельгии, профессиональный переговорщик и неамбициозный профессионал Херман ван Ромпей. По Лиссабонскому соглашению, призванному заменить так и не принятую конституцию ЕС, отныне он будет возглавлять и олицетворять собой Союз. При этом институт государства-председателя Европы в прошлое отнюдь не уходит. Измененные функции первого среди равных первыми на себя взяла Испания. Именно Мадриду предстоит доминировать в Брюсселе в следующие полгода, на которые намечены ряд важных для всей Европы шагов как в области политики, так и в сфере экономики.

Да и в США, не смотря на неизменность политической структуры, январские перемены на государственном уровне оказались налицо. Традиционно масштабное, если не сказать гигантоманское, празднование на Таймс-сквер, тому было лучшим подтверждением. Прежде чем оказаться в центре торжеств, участники мероприятия впервые должны были пройти рамку металлодетектора, на которой едва ли не было отображено: отныне безопасность, вот опять ключевое понятие любого местного начинания...

Но Новый год это не одни лишь официозные перемены. Это еще фейерверки. Которые не только «работа огня» с немецкого, но и с японского гораздо более душевные «огненные цветы».