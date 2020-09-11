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Нотариусы Минска будут консультировать бесплатно 11 сентября. По каким вопросам можно обратиться?

11 сентября 2020 06:37
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Новости Беларуси. Накануне празднования Дня города столичные нотариусы подготовили своеобразный подарок для всех минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

11 сентября специалисты готовы оказать безвозмездную помощь всем тем, кто нуждается в их услугах.

Нотариусы Минска будут консультировать бесплатно 11 сентября. По каким вопросам можно обратиться?-1

Обратившись к нотариусам в течение рабочего дня, граждане смогут получить консультацию по любым вопросам, будь то отчуждение недвижимости, оформление наследственных прав, составление завещания или брачного договора. Нотариусы также расскажут о последних изменениях в Кодексе о браке и семье.

Нотариусы Минска будут консультировать бесплатно 11 сентября. По каким вопросам можно обратиться?-4

Время работы юристов и бюро столицы можно уточнить на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты.

# Консультация юриста # общество # Фотофакт

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