Нотариусы Минска будут консультировать бесплатно 11 сентября. По каким вопросам можно обратиться?

11 сентября специалисты готовы оказать безвозмездную помощь всем тем, кто нуждается в их услугах.

Новости Беларуси. Накануне празднования Дня города столичные нотариусы подготовили своеобразный подарок для всех минчан и гостей столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обратившись к нотариусам в течение рабочего дня, граждане смогут получить консультацию по любым вопросам, будь то отчуждение недвижимости, оформление наследственных прав, составление завещания или брачного договора. Нотариусы также расскажут о последних изменениях в Кодексе о браке и семье.