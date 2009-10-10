Нобелевский комитет решил не будить Обаму

Представители Нобелевского комитета, вопреки традиции не стали звонить президенту США за час до официального объявления о присуждении ему премии мира.

«Разбудить президента посреди ночи – это не то, что мы должны сделать», - решил председатель комитета Торнбьерн Ягланд. К тому моменту, когда стало известно о том, что премия «за огромные усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами» присуждается Бараку Обаме, в Вашингтоне было 5 утра.

Reuters сообщает, что в итоге президента разбудил ранним утром его пресс-секретарь Роберт Гиббс. По словам Гиббса, Обама был очень смущен известием. А на заявление журналистов, что многие в мире крайне удивлены решением Нобелевского комитета, советник президента США Дэвид Аксельрод ответил: «Мы тоже».