В Беларуси началась Покровская неделя

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы православные верующие отметят 14 октября.

В этот день во всех храмах пройдут церковные богослужения, хотя праздничные мероприятия будут проходить всю следующую неделю. Покров имеет богатые традиции. С него, к примеру, начиналось «зазимье», когда крестьяне старались убрать весь урожай и сделать заготовки на зиму.

Возможность запастись овощами и фруктами сегодня была и у минчан. В столице, на площадке возле Дворца спорта прошел «Покровский кирмаш». По сниженным ценам здесь можно было купить любую отечественную витаминную продукцию.

Покупательский ажиотаж на «Покровском кирмаше» освятил молитвой священнослужитель прихода храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» отец Владимир. Ведь до Покрова Пресвятой Богородицы осталась всего неделя. А запасаться на зиму в этот праздник – старая традиция.

Была на Покров еще одна традиция. В канун праздника пляски и хороводы заканчивались, а девушкам ничего не оставалось, как коротать осенние вечера за вышиванием и вязанием.