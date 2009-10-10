Российские участники учения «Запад-2009» покинули Беларусь

По графику последние четыре железнодорожных эшелона с личным составом и военной техникой из Борисова сегодня отправились в Россию.На погрузку ушло почти сутки. Домой солдат проводили торжественным митингом. Напомним, в оперативно-стратегическом учении двух государств участвовали более тринадцати тысяч военнослужащих. Были задействованы сухопутные и военно-воздушные войска России, а также 500 единиц белорусской бронетанковой и автомобильной техники. В течение двух недель объединённый контингент демонстрировал свои возможности по обеспечению военной безопасности Союзного государства. Центром условных сражений стал Обуз-Лесновский полигон в Брестской области. По привлечённым силам и средствам нынешнее учение стало самым масштабным.