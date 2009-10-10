В Индии туристы разворовали редкие яйца динозавров

Кладка возрастом 65 миллионов лет была обнаружена в начале осени.

Яйца размером с футбольное яйцо были найдены в русле реки в небольшой деревне в штате Тамил Наду. Как сообщает The Daily Telegraph, они быстро стали главной туристической достопримечательностью, но с тех пор количество яиц сильно сократилось, так как местные жители и туристы начали разбирать их на сувениры.

Вскоре после того, как было совершено открытие, один из ведущих ученых проекта призвал к усилению безопасности, однако, несмотря на все просьбы, охрана возле места так и не была поставлена.

Предполагается, что яйца принадлежали травоядным динозаврам зауроподам.