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Николай Ладутько встретился с жителями Советского района Минска

03 февраля 2012 06:22
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Как молодой семье стать на очередь на строительство жилья, что ожидает старую застройку и какие новые соцобъекты планирую построить. Мэр города встретился с жителями Советского района.

Пообщаться с председателем Мингорисполкома пришли более 200 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Николай Ладутько ответил на все вопросы, интересующие горожан.

Минчане:
Меня интересует, каким образом мой сын, моя невестка могут построить, или получить, или купить квартиру.

Мне любая информация будет просто очень интересна. Тем более мы сейчас видим такие положительные изменения в городе, в районах, в работе с населением.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Тут обмен информацией: зачем работает городской исполнительный комитет и те вопросы, которые волнуют сегодня жителей города Минска. В частности, одной из территорий Советского района.

# общество

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