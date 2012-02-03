Минских водителей проверят на наличие культуры общения

ГАИ района закупила новые приборы-видеорегистраторы. Теперь любые спорные ситуации с нарушителями будут решать однозначно и без эмоций.

Олег Корогвич, командир первого взвода ДПС ОГАИ Фрунзенского района:

Помогают разрешить конфликтные ситуации, разобраться, уточнить, как инспектора относятся к участникам дорожного движения, так и как сами участники дорожного движения ведут себя при разбирательстве в служебной машине. Также для фиксаций нарушений ПДД, чтобы была доказательная база.

Прибор, прикрепленный на лобовое стекло, фиксирует не только видео, но и звук. Такое нововведение, впрочем, позволит проконтролировать и работу инспекторов. Видеорегистраторы в автомобиле будут работать с начала и до конца рабочей смены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».