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4 семьям, лишенным жилья из-за пожара в Минске, предложены два варианта заселения

03 февраля 2012 06:15
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Мы продолжаем следить за судьбой погорельцев, которые потеряли кров 31 января в результате пожара. Без дома остались 4 семьи.

Помощь в решении проблемы оказала администрация Первомайского района. Предложили два варианта на выбор – заселение в общежитие или квартира из жилищного фонда района. Кроме того, материальную помощь оказали и на предприятиях, где работают пострадавшие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Алексей Каштальян, заместитель главы Первомайского района:
Администрацией Первомайского района и дальше будет оказываться всяческая помощь пострадавшим. На сегодняшний день все они получили психологическую помощь, помощь в обеспечении одеждой, обувью. Жилье предоставлено из подменного фонда ЖРЭО Первомайского района одной семье. Другие пострадавшие пока проживают у родственников.

Пожар на улице Основателей в Минске. Без крова остались 4 семьи

# общество

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