Несмотря на грипп, число паломников в Мекке не снижается

В Мекке завершено строительство более 60 тоннелей и виадуков, которые в сезон хаджа этого года паломники будут впервые использовать при перемещении по обрядовым маршрутам.

Общая протяженность проложенных в горных районах новых путей сообщения превышает 30 километров. Десять километров будут использоваться пешеходами, а остальные предназначены для автотранспорта. Тоннели оснащены эскалаторами, вентиляционным оборудованием и освещением с использованием энергосберегающих светильников.

В Мекку для совершения хаджа, основные мероприятия которого начнутся в конце ноября, прибыли более 100 тысяч «гостей Аллаха», уже посетивших Медину. В «Городе Пророка» для посещения усыпальницы провозвестника ислама находятся сейчас более 200 тысяч паломников.

NEWSru.com со ссылкой на саудовскую газету «Аль-Ватан» отмечает, что, несмотря на опасность заражения вирусом А/H1N1, число иностранных паломников в королевстве увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Cреди мусульман, совершающих хадж в настоящий момент, основное число составляют индонезийцы, нигерийцы, индийцы, пакистанцы и турки.