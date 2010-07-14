Неоплаченная жировка может стоить собственной квартиры

Белорусские парламентарии сегодня обсудили проект нового Жилищного Кодекса. По сравнению с предыдущим, документ вдвое больше и обстоятельнее.

Среди инноваций — расширение возможностей для выселения злостных неплательщиков. Так, если человек не платит за коммунальные услуги более полугода, его могут выселить из квартиры. Но при этом предоставят жилье — меньшее по площади и не обязательно в родном городе.

Это коснется не только государственного фонда, но и частного. 85% жилья в Беларуси — приватизировано.

Рассмотрят новый проект документа в первом чтении уже на осенней сессии Палаты Представителей. А к 2011 году документ может вступит в силу.