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  • Госпогранкомитет Беларуси и ОБСЕ договорились о реализации нового проекта, направленного на совершенствование системы охраны государственной границы

Госпогранкомитет Беларуси и ОБСЕ договорились о реализации нового проекта, направленного на совершенствование системы охраны государственной границы

14 июля 2010 14:11
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Наша республика соседствует со странами Евросоюза на протяжении 1250 километров.

К слову, Беларусь первой из государств СНГ обустроила свои границы с Литвой, Латвией и Польшей в соответствии с международными стандартами.

Андрей Горулько, первый заместитель Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Госпогранкомитет доволен новым проектом и уровнем сотрудничества с ОБСЕ в целом. Такое сотрудничество, в частности, позволяет совместно работать над тем, чтобы максимально приблизить пограничное законодательство Беларуси к лучшим европейским стандартам.

Бенедикт Халлер, руководитель Офиса ОБСЕ в Минске:
Еще один пример конструктивного сотрудничества между Офисом ОБСЕ и Госпогранкомитетом Беларуси. Подписанный меморандум является  логическим продолжением первого совместного проекта Госпогранкомитета и ОБСЕ.

# общество

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