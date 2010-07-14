Госпогранкомитет Беларуси и ОБСЕ договорились о реализации нового проекта, направленного на совершенствование системы охраны государственной границы

Наша республика соседствует со странами Евросоюза на протяжении 1250 километров.

К слову, Беларусь первой из государств СНГ обустроила свои границы с Литвой, Латвией и Польшей в соответствии с международными стандартами.

Андрей Горулько, первый заместитель Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Госпогранкомитет доволен новым проектом и уровнем сотрудничества с ОБСЕ в целом. Такое сотрудничество, в частности, позволяет совместно работать над тем, чтобы максимально приблизить пограничное законодательство Беларуси к лучшим европейским стандартам.

Бенедикт Халлер, руководитель Офиса ОБСЕ в Минске:

Еще один пример конструктивного сотрудничества между Офисом ОБСЕ и Госпогранкомитетом Беларуси. Подписанный меморандум является логическим продолжением первого совместного проекта Госпогранкомитета и ОБСЕ.