Необходимо создавать новые правовые механизмы защиты прав детей

Об этом заявил 29 ноября заместитель председателя Палаты представителей Сергей Заболотец участникам круглого стола. Заседание посвящено перспективам введения института, уполномоченного по правам ребенка в Беларуси. По мнению депутатов, в настоящее время необходимо не только совершенствовать существующую законодательную базу, но и создавать новые правовые механизмы, которые гарантировали бы наиболее полную защиту и охрану прав детей. По данным МВД, за девять месяцев текущего года в сфере семейно-бытовых отношений зарегистрированы 143 убийства, 271 тяжкое телесное повреждение. В 36% случаев преступлений в семье совершаются супругами, в 20% - детьми.