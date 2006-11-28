Интересы детей под защитой государства

Брачно-семейное законодательство 28 ноября объединило за круглым столом депутатов, министров, юристов, педагогов и представителей общественных объединений.

Новому кодексу о браке и семье - 7 лет. По "законам времени" он требует постоянного усовершенствования. Только в текущем году в этой сфере уже принято три новых закона. Особое внимание - защите интересов детей.



Сегодня под опекой государства 30 тысяч детей-сирот. Более 80% из них - при живых родителях. Теперь этот жестокий парадокс разрешаться будет тоже жестко, но справедливо. Декрет Президента N 18 о дополнительных мерах по защите детей из неблагополучных семей заставит родителей платить по счетам. Своевременность документа продиктована реальностью: из 15 тысяч лишенных родительских прав родителей только около 400 трудоустроились.

В разработке ещё ряд проектов в защиту прав детей. Так, в кодексе о браке и семье предлагается закрепить минимальную сумму алиментов - одну базовую величину на ребенка. Кроме того, впервые за невыплату алиментов с виновника намерены требовать штраф в размере 0,3 от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Такая практика уже давно действует в Армении, Молдове, России, Узбекистане и Казахстане.