В Мехико состоялся необычный парад музыкантов

27 ноября мексиканская столица чествовала народных певцов и артистов, известных как марьячи. Торжественное шествие по главным улицам собрало тысячи мексиканцев и туристов из разных стран мира.

Звуки музыки заполнили площадь Гарибальди уже с самого утра. Нарядные трубадуры в традиционных костюмах чарро проследовали по главным улицам Мехико. Сотни музыкантов и народных певцов известных как марьячи собрались отдать дань своей покровительнице - Святой Сесилии.

Ансамбли марьячи появились в середине XIX века. Странствующие музыканты бродили по городам и штата Халиско, пели на свадьбах и прочих торжествах. Каждый ансамбль постепенно создавал свой собственный репертуар, состоящий из 150-200 песен. Ремесло марьячи передавалось от отца к сыну, а некоторые ансамбли существовали поколениями. Постепенно марьячи переходили от аранжировок к сочинительству, и лучшие из этих самодельных песен и баллад становились фольклором.

В знак уважения и почитания марьячи на площади Гарибальди установлены памятники лучшим и самым популярным из них. Как шутят мексиканцы, места там вполне достаточно, чтобы разместить еще десяток бронзовых скульптур. Чтобы быть увековеченным в металле, нужно совсем немногое - всего лишь покорить сердце Мексики.