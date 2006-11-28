За порядком на дорогах следят камеры наблюдения

В Витебске будут установлены камеры дорожного видеонаблюдения. В первую очередь они появятся в местах с наиболее интенсивным движением. В дальнейшем количество камер планируется увеличивать, чтобы охватить все "проблемные" зоны города. Нововведение позволит дисциплинировать не только водителей, но и пешеходов. Отметим, в Витебске так же действуют семь мобильных камер слежения. Ими оборудованы служебные автомашины сотрудников ГАИ, причем, в дальнейшем их количество будет увеличиваться.