Небоскребы, индейцы и дешевый путь из Атлантики в Тихий океан – репортаж «Картины мира» из Панамы

А теперь еще раз вернемся к новым рынкам и заокеанским странам, которые не очень-то бедствуют в кризисные дни. Многие из этих стран чувствуют себя уверенно. Вот, например, экономика Панамы растет в нынешнем году почти на 6 процентов. Центральная и Латинская Америка в целом привлекательны сегодня. Беларуси, может быть, слегка амбициозно присматриваться к реконструкции Панамского канала... А, может, - и стоит? Из Панамы – наш специальный корреспондент Ольга Петрашевская.

Единственный уголок в мире, где, не сходя с места, можно увидеть, как солнце восходит над Тихим океаном, а садится в Атлантический. Страна двух валют, двух одинаковых названий столицы и государства, и одного пути, которым уже более ста лет идут под десятками флагов, доказывая всему миру: пока у Панамы есть канал, у Панамы дело в шляпе!

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Со стороны кажется, будто Панама буквально плавает в воде. И тем более необычно видеть в этом регионе такие высокие волны архитектуры. Число небоскребов на одном пятачке здесь больше, чем в любой другой стране Центральной Америки.

Столица трехмиллионного государства по непроходимости высотного каменного леса запросто даст фору Нью-Йорку или, к примеру, Сингапуру. Но здесь все не так однозначно: местные поговаривают, что большинство небоскребов построено на многоэтажные прибыли колумбийских наркоторговцев.

Впрочем, к деньгам в Панаме в любом случае отношение двойственное: в стране помимо национальной валюты бальбоа абсолютно официально «гуляет» американский доллар. В «зеленых» даже выбиты цены на заправках, да и сами панамцы на вопрос о том, что ближе кошельку, отвечают, не глядя в бумажник.

Наверняка бы разобиделся на такую неблагодарность Васко Нуньес де Бальбоа, ведь именно он в 16 веке предложил связать Атлантический и Тихий океаны, что, скорее поздно, чем рано, и привело к строительству Панамского канала, приносящего в наши дни экономике страны более миллиарда. Опять же долларов, а не национальных бальбоа.

Сегодня об этом редко вспоминают, но при строительстве канала погибли лишь официально более 25 тысяч человек. Хоронили в основном здесь же, в Панаме. Вот одно из кладбищ. Здесь лежат сотни французских рабочих в безымянных могилах под номерами. Словно напоминая, какова цена нынешних прибылей от эксплуатации водной магистрали.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Рождение Панамского канала стоило жизни не только десятков тысяч строителей, но и 26 населенных пунктов. После того, как глобальная водная артерия заработала, они просто ушли вод воду. И вот те столбики, которые торчат из-под воды, это и не столбики вовсе, а верхушки деревьев. Именно здесь когда-то был небольшой поселок. Или даже город.

Историю на дно не отправишь, но вернемся к главам настоящего. Сегодня так же, как один канал поддерживает на плаву экономику Панамы, вот такие маленькие локомотивы помогают огромным судам успешно преодолеть шлюзы – что-то вроде лестниц, благодаря которым плавающие гиганты справляются с перепадом уровней воды. Махины идут настолько впритык к стенкам, что кажется, и морские волки волнуются: не застрянет ли судно в бетонных воротах.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

На Панамском канале можно увидеть настоящие пробки из судов. Первое, вот там вдалеке второе, третье. И, кстати, за возможность без очереди перейти эту масштабную водную артерию, платят. И, замечу, платят с аукциона сотни тысяч долларов. А минимальные деньги, которые когда-либо были выплачены за то, чтобы перейти этот водный путь, отдал один из авантюристов – всего 36 центов за то, чтобы переплыть Панамский канал. И, кстати, ему это удалось!

Канал стал настоящей революцией в мировой торговле. Благодаря 80-километровой водной дороге «напрямую» судовладельцам не нужно делать крюк в 13 тысяч километров! А вот многие панамцы, напротив, готовы задержаться в пути, чтобы лишний раз понаблюдать за интернациональным парадом огромных танкеров. Канал для жителей страны не просто финансовое вливание в бюджет, а еще и национальная гордость.

Инна Ковалевич, житель Панамы:

Семьи просто приезжают с какими-то чипсами, кока-колой, чтобы просто ждать, как эти грузовые корабли проходят.

Совершенно по-другому уже относительно скоро студентам будут рассказывать и о Панамском канале. В 2016 глобальную транспортную артерию расширят, чтобы водный путь смог пропускать супертанкеры почти втрое большей вместимости, чем камеры шлюзов позволяют сегодня.

Реконструкция многомиллиардная, но что делать в неспокойной воде? Буквально под носом у Панамы, в Никарагуа, строят альтернативный канал-конкурент. И для Беларуси столь масштабный проект – отличная возможность потеснить конкурентов большегрузных. Как минимум, наши БелАЗы уж точно не испугаешь стройкой мирового значения.

Сергей Кизима, доктор политических наук:

Реализуется громадный инвестиционный проект на десятки миллиардов долларов. Всегда есть необходимость в толковых специалистах, в услугах различного рода и цикла. Все это может предоставить белорусская экономика.

Но экономика Панамы в берегах канала на сто процентов, конечно, не замкнута. Волна поступлений в бюджет приходит и от экспорта бананов, морепродуктов, сахара, кофе и из знаменитой Зоны Либре – территории беспошлинной торговли.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Крупнейшая в мире после Гонконга оффшорная зона, вот вы сами можете видеть. Это фактически такой город в городе. Огромные площади складов, магазинов. Но, несмотря на то, что в Колоне сосредоточены огромные деньги, город находится практически в запустении, и сейчас вы это увидите!

У города, названного в честь Колумба, скажем прямо, не самая благостная репутация. Его называют самой опасной точкой на карте страны.

Местный житель:

Люди зарабатывают, как могут – кражей, контрабандами, чтобы выжить.

Один из самых опасных районов Колона. Людей на улице здесь почти не встретишь, автомобили тоже, решетки на окнах даже на верхних этажах и везде, где можно – колючая проволока.

Надписи на авто «не верь никому на улице» здесь давно не удивляются. Дома рассыпаются. И здесь с трудом можно представить, что находишься в городе с зоной свободной торговли, ежегодный товарооборот которой свыше 10 миллиардов долларов.

Местный житель:

Очень высокая преступность. Вечером мы вообще не выходим на улицу. Все, что здесь зарабатывается, уходит в столицу, толстосумам в карманы.

А вот что не ушло, а пришло, точнее, переехало из столицы в панамские регионы – так это транспортный секонд-хенд с американским акцентом. Списанные школьные автобусы из Штатов стали основным средством передвижения для жителей Панамы. Удобно необычайно: запоминать можно не номер маршрута, а расцветку: две одинаковые живописи на остановку никогда не приедут.

Водитель автобуса:

Каждый водитель старается обскакать других если не в заработках, то хотя бы в оформлении салона! Я вот повесил плакат, чтобы не спугнуть удачу, и теперь свою сотню в день стабильно зарабатываю!

В среднем же заработок панамца – примерно 600 долларов в месяц. Деньги вроде и неплохие, но не при местных ценах. Буханка хлеба в переводе на белорусские рубли – около 25 тысяч, литр бензина – 20, бутылка воды – тысяч 30, не меньше. С такими исходными тем, кто живет подальше от столичных небоскребов, приходится непросто.

Городок Портобелло. Карибское побережье.

Мария Элиа Сарко, житель Портобелло:

Спасибо воде: дети каждый день ходят на рыбалку, но могут просидеть до заката и вернуться с пустыми руками! Значит, на ужин будут только рис и бананы!

Из десяти взрослых детей нашей собеседницы работу смог найти лишь один. Поэтому и натюрморт на кухне выглядит как грустная шутка. В холодильнике – вода, зелень и немного фруктов. Но хозяйка не жалуется: говорит, здесь многие так живут.

Да и как впадать в уныние, когда на дворе – День отца, а то, что происходило возле двора – вписано в учебники истории! Портобелло называют местом, откуда берет свой блеск испанская корона. Отсюда сотни лет подряд уходили корабли с трюмами, под завязку забитыми драгоценными камнями и золотом. Атаки пиратов, средневековые форты…

Сегодня же Портобелло – эдакий микс сразу нескольких глав историй разных эпох. Черная статуя Иисуса, которую так и не смог увезти знаменитый корсар Генри Морган, интернет-клуб и лодки-долбенки. И, кстати, они весьма актуальны для современной жизни страны. И речь вовсе не о Панамском канале.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Сейчас мы вот таким водным путем пытаемся добраться до одного из крупнейших племен в Панаме. Другого способа просто нет, хотя, как нам сказали, в этой реке водятся даже крокодилы!

Вот видим одного из представителей племени, он своей палкой проверяет глубину, чтобы лодка не села на мель. Уже совсем скоро мы увидим, что такое настоящий первобытно-панамский строй!

Индейцы племени Эмбера – люди общительные настолько, что чужаков не прогонят даже, когда однозначно бы стоило. Привет из 21 века здесь разве что в виде газонокосилки, спасательных жилетов, чтобы гости не ушли на дно, да солнечных батарей. В остальном же, все более чем экзотично. Вашему вниманию отличная альтернатива амбарному замку!

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Если вот такое подобие лестницы развернуто ступенями на улицу, значит, в доме кто-то есть и можно заходить в гости. Если в обратную сторону, значит, заглядывать на огонек нельзя. Впрочем, нам подниматься сюда запрещено под любым предлогом, потому что…ну, казалось бы, нет стен, все видно, но чужим заходить в жилище нельзя, так что будем звать хозяев!

Разбудив хозяйку дома, мы узнали, что впускать в дом посторонних – запрет вождя, по совместительству папы нашей героини. Глава села дочь держит в строгости! Гоняет женихов, у которых нет лодки и навыков охотника – здесь это актуальнее, чем дорогая машина и счет в банке.

Аделаида Токамо:

Каждая семья держит много собак. И дома мы строим высоко от земли, чтобы защититься от хищников. Это сейчас светло и вам кажется, что все безопасно, а ночью сюда иногда забредают ягуары.

Если же привычное течение жизни в деревне нарушат не хищники, а сами соплеменники, например, украв что-то или подравшись, в ближайший город за полицией никто и плыть не подумает. Суд будет быстрым, а наказание таким, что хулиганить у провинившегося наверняка больше не будет и мысли.

Нельдо Токамо:

Человека сажают в деревянные колодки. Берут доску, там уже проделывают специальные отверстия для ног, и преступник без движения сидит на солнце. Прежде чем он искренне раскается в проступке, может пройти несколько дней. Тогда и выпускаем.

На кухне панамской жизни смешиваются, казалось бы, несочетаемые специи реалий. Суперсовременные суда и кладбище кораблей, кстати, в этих местах обрел вечный покой и Френсис Дрэйк. Десятки тысяч контейнеров, ставшие частью местных пейзажей, и скромные лачуги против роскошных небоскребов на фоне новостей о росте экономики.

Пока одни подсчитывают многомиллионные прибыли, другие надеются выловить хоть какую мелочь на ужин. Но даже в музыке тропического ливня панамцы слышат позитивные жизненные ритмы.