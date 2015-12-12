В 72-ом гвардейском учебном центре в Борисове 2 тысячи новобранцев присягнули 12 декабря на верность Родине

В 72-ом гвардейском учебном центре в Борисове сегодня сразу 2 тысячи новобранцев поклялись защищать своих родных, близких и страну. В торжественной обстановке будущие танкисты, артиллеристы и мотострелки чеканили шаг с выправкой, близкой к идеальной. Всего за месяц службы многие из ребят ощутили на себе, что армия — это настоящая школа жизни.

Традиционно после присяги военнослужащие отправились в первое в их жизни увольнение. Впереди их ждут напряжённые военные будни: боевая учеба, участие в стрельбах, полевых выходах, освоении военной техники.