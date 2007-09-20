Не всякая колбаса одинаково полезна!

Более тонны колбасных изделий российского производства будет уничтожено на одном из специальных полигонов. Во время рейда на столичном рынке "Ждановичи" сотрудники УБЭП изъяли из реализации партию колбасной продукции на сумму более 7 миллионов рублей. Помимо того, что мясные изделия хранились в антисанитарных условиях, при проверке выяснилось, что они опасны для здоровья. Поскольку содержат запрещённую в Беларуси пищевую добавку "Е-128", которая может привести к возникновению онкологических заболеваний. Тем не менее, беспокойство вызывает тот факт, что доподлинно неизвестно количество уже реализованной продукции.