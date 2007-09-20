Работа оптом и в розницу

Более 120 предприятий Минска вышли к желающим трудоустроиться с конкретными предложениями.

Городская ярмарка вакансий прошла сегодня во Дворце культуры и спорта железнодорожников. Цель ее - помочь найти работу по специальности и по душе тем, кто в ней нуждается. И содействовать работодателям в подборе кадров.



На сегодняшней ярмарке вакансий можно было получить консультацию об услугах служб занятости и узнать о ситуации на рынке труда, пройти тестирование и выявить профессиональные способности. Предпочтение на этот раз организаторы отдали сфере торговли, промышленности и строительства. Перерыв в проведении таких ярмарок составил четыре года. Однако теперь они, по словам организаторов, будут проводиться чаще.

Сейчас в службе занятости Минска зарегистрировано около четырех тысяч безработных. За восемь месяцев в центры занятости обратилось около 23 тысяч человек, трудоустроены - более 13 тысяч, из них на постоянную работу - около пяти тысяч.