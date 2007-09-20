Минские "хрущевки" облагородят мансардами и балконами

В комитете архитектуры и строительства Мингорисполкома решали, что делать с пятиэтажной столицей.

Слово "санация" - в переводе с латинского "оздоровление" - вполне вписалось в архитектурный словарик постсоветского пространства. Многочисленное хрущевское наследие как будто "лечат", причем, ремонтируя все - от лица дома - фасада, до кровеносной системы - проводки и инженерных сетей.

Массово реконструировать дома-пенсионеры пытались еще несколько лет назад, но тогда проект не окупился. Бизнесменам было невыгодно за свой счет сроить новые этажи. Теперь минский квадратный метр становится все престижнее, недвижимость - все ценнее, и государство снова готово обратиться к частным инвесторам.

Жильцам финансировать пристройки не придется. На оздоровление своего дома они потратят ровно столько, сколько предусмотрено отчислениями на капитальный ремонт. Разве что собственное оздоровление на некоторое время придется отложить - красота интерьеров, как и красота человека, требует жертв.