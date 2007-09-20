Конкурс операторов машинного доения - "премьера" Минской области

19 участниц возрастом от 18 до 31 года уже прошли отборочные туры в своих районах. Теория важна не меньше практики. Решение тестов для девушек сродни экзамену. Первые бланки с ответами на столе жюри появились уже на второй минуте "интеллектуального" этапа. Хотя на все про все была отведена четверть часа.

Из класса конкурсантки отправились в спортзал. Здесь им было предложено собрать доильный аппарат. Качественно и быстро - главные требования жюри.

Последний этап конкурса - работа непосредственно с животными. Буренки стоят смирно. Видимо чувствуют, что рядом с ними профессионалы.