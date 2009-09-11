Конкурс «Минский мастер»

Сегодня в Минске чествовали 45 белорусов - лучших в своей профессии.

Они стали победителями конкурса «Минский мастер-2009». В этом году участие в конкурсе приняли 25 тысяч работников. Это проводники, электрослесари, токари, учителя, озеленители, водители, строители, обувщики, банкиры и многие другие. Но победителей – только 45.

Мастерски сменив рабочую одежду на праздничную, сегодня все победители городского конкурса собрались во Дворце культуры профсоюзов. Каждому – диплом, ценный подарок и лента победителя. Некоторые уже получили служебное повышение - ведь мастера по работе видно.

Для тех, кто мастерски подходит к своей работе телеканал СТВ продготовил подарок. Завтра, в день города, выйдет в эфир фильм из цикла «Репортер СТВ» - «Минский мастер». Семеро лучших из лучших поделятся своим секретом успеха и расскажут, как им удается обычную работу сделать творческой.

