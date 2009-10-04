Названы виновные в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

Комиссия Ростехнадзора по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС выявила шесть человек, причастных «к созданию условий, способствующих возникновению аварии».

Как отмечается в акте технического расследования причин аварии, среди них – гендиректор госкорпорации РОСНАНО, экс-глава РАО «ЕЭС России» Анатолий Чубайс, замминистра энергетики РФ, эксзампредправления РАО «ЕЭС России» Вячеслав Синюгин, генеральный директор ТГК-1, бывший технический директор РАО «ЕЭС России» Борис Вайнзихер, посол по особым поручениям МИД РФ, министр энергетики РФ в 2001-2004 годах Игорь Юсуфов.

Как отмечается в документе, Анатолий Чубайс в декабре 2000 года утвердил акт центральной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенской ГЭС без должной оценки действительного состояния безопасности станции. Кроме того, в последующем не были проведены необходимые мероприятия для обеспечения безопасной эксплуатации ГЭС.

В списке причастных к аварии лиц также значатся член- корреспондент РАН, председатель Центральной комиссии по приемке в эксплуатацию Саяно-Шушенского гидроэнергетического комплекса в 2000 году Анатолий Дьяков и управляющий директор, руководитель дивизиона «Юг» компании «РусГидро», главный инженер СШГЭС в 1983-2006 годах Валентин Стафиевский.

Разрушение второго гидроагрегата Саяно-Шушенской ГЭС произошло в момент срыва крышки турбины вследствие излома шпилек крепления, при этом на некоторых шпильках не было гаек, говорится в акте технического расследования причин аварии.

– Вследствие многократного возникновения дополнительных нагрузок переменного характера на гидроагрегат, связанных с переходами через не рекомендованную зону, образовались и развились усталостные повреждения узлов крепления гидроагрегата, в том числе крышки турбины. Вызванные динамическими нагрузками разрушения шпилек привели к срыву крышки турбины и разгерметизации водоподводящего тракта гидроагрегата, – говорится в документе.

– Кроме разрушенных, обнаружены шпильки, на которых отсутствуют следы срыва гаек. Это свидетельствует о том, что на момент аварии гайки на шпильках отсутствовали, – отмечается в акте.

Между тем глава Минэнерго Сергей Шматко считает необходимым сохранить стабильное функционирование компании «РусГидро» и не торопиться с кадровыми решениями в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС, которая принадлежит этой компании.

– Могу сказать точно, что Василий Александрович Зубакин (глава «РусГидро») не был непосредственным виновником, инициатором случившейся трагедии. Вопрос в том, как работала система, – сказал министр журналистам в субботу.



– Мы сначала все должны проанализировать. И самое главное – должны обеспечить сегодня нормальное, стабильное функционирование компании, – добавил он.



– Очень легко впасть в какой-то раж и попытки найти виновных. Необдуманные решения могут привести к серьезным сбоям в процессе восстановления и безопасной эксплуатации оставшихся конструкций, – отметил Шматко еще до опубликования доклада Ростехнадзора.

Министр напомнил, что в ходе расследования правовую оценку действий конкретных лиц дадут следственные органы. В то же время, Шматко обратил внимание на моральную сторону этой ситуации.

– Моральная ответственность, понимание того, что ответственные люди, отвечающие за свой участок работы, должны были предпринять меры, даже если они не содержатся в должностных инструкциях, исходя из этих вещей, министерство энергетики обязательно будет принимать кадровые решения в компании «РусГидро», – сказал Шматко.



Крупнейшая в РФ Саяно-Шушенская ГЭС была остановлена утром 17 августа из-за аварии, когда в машинный зал хлынула вода. В результате аварии уничтожены три гидроагрегата ГЭС и повреждены все остальные. Всего на ГЭС установлено десять гидроагрегатов мощностью 640 МВт каждый. Восстановление станции займет несколько лет. В результате аварии погибли 75 человек, сообщает newsru.com.