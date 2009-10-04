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Вращающиеся вокруг земли 300 тысяч обломков мусора угрожают космическим аппаратам

04 октября 2009 16:33
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Мусор на орбите серьезно угрожает устойчивому использованию космического пространства. Об этом заявило Управление ООН по вопросам космического пространства.

По данным ООН, вокруг земли вращается около 300 тысяч обломков мусора, которые серьезно угрожают космическим аппаратам, в том числе 1 тысяча спутников, обеспечивающих информацией о погоде, помогающих с развитием картографии и других основных услуг для населения.

Напомним, в декабре 2007 года Генеральная Ассамблея одобрила руководящие принципы предупреждения образования космического мусора. Она призвала спасти это пространство для будущих поколений. Генеральная Ассамблея неоднократно заявляла, что государствам крайне необходимо уделять больше внимания проблеме столкновений космических объектов, в том числе с ядерными источниками энергии и с космическим мусором, и предпринимать все меры, чтобы свести к минимуму негативное воздействие космического мусора, сообщает БЕЛТА.

# общество

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