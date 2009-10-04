Барак и Мишель Обама впервые отметили годовщину свадьбы в Вашингтоне

Супруги отпраздновали 17-летие со дня свадьбы, поужинав в субботу вечером в одном из вашингтонских ресторанов.

– Президент был одет в темный костюм, первая леди – в простое черное платье, – рассказал корреспондент президентского пула Скотт Уилсон.

Чета Обама остановила свой выбор на ресторане Blueduck Tavern, расположенном в историческом районе американской столицы и специализирующемся на американской еде, сообщает newsru.com со ссылкой на РИА «Новости».

Напомним, Барак Обама познакомился с Мишель Робинсон в июне 1989 года, во время работы в чикагской юридической фирме. Тем же летом у них начался роман. В 1991 году состоялась помолвка, а 3 октября 1992 года Мишель Робинсон стала Мишель Обамой. В 1998 году у пары родилась дочь Малия, а в 2001 – Наташа, которую родители дома всегда зовут Сашей.