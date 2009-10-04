Первый жилой квартал «Минск- Сити» начнут строить в январе

Многофункциональный центр разместится на месте первого аэропорта столицы и прилегающих территориях. Сейчас идет демонтаж старых зданий и сооружений.

8 гектаров земли – на этой территории будет возведен первый квартал грандиозного «Минск-Сити». Правда, пока здесь – грандиозная свалка. Возвышаются полуразрушенные здания и горы строительного мусора. Застройщики говорят, что уже к 1 января здесь будет чистое поле.

Поле деятельности для строителей – широкое. Прежде чем возводить новые здания – нужно разрушить старые. Под напором гидроножниц кирпичные стены бывшего завода железобетонных конструкций складываются как карточный домик. За неделю стирают с лица земли примерно одно здание.

– Началась активная фаза освоения первого этапа застройки делового центра «Минск-Сити». Она включает в себя снос строений и сооружений 214 комбината железобетонных изделий, который планируется завершить к новому году, – рассказал заместитель генерального директора СООО «Минск-Сити» Виктор Дедков.

Пока на территории будущего жилого квартала могут припарковаться разве что самосвал, экскаватор или немецкий агрегат. Громко стучит единственная в Беларуси дробильная машина. В неё забрасывают железобетонный мусор. На выходе получают переработанный щебень. Его потом можно насыпать под асфальт. Получается – безотходное производство.

– Данная техника позволяет экономить значительные средства. Потому что при ее отсутствии, конструкции разрушенных зданий подлежат захоронению, т.е. занимается лишняя площадь, определённые работы по утилизации, плюс, для производства новых работ, производится закупка нового сырья. В данном случае мы старые здания полностью используем для возведения новых, – отметил заместитель генерального директора строительной компании Андрей Безуглов.

Пришло время собирать камни. Проект «Минск-Сити» предполагает вынос за пределы столицы авиаремонтного завода. Именно его территорию хотят застроить, как и близлежащие земли, под деловой центр, торгово-развлекательный комплекс и жилой сектор. Всего 300 гектаров.

Но пока перебазирование затягивается. Еще летом столичные власти говорили, что темпы строительства мегакомплекса их не устраивают. И что проект «вязнет». Компания-застройщик винит мировой кризис и долгие переговоры с подрядчиком. Уверяют, что дальше строительство «Минск-Сити» пойдет веселее.