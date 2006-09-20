Мамонт оказался лесным слоном

Останки этого животного были обнаружены при прокладке линии Минского метрополитена. Такая находка - первая в Беларуси.

Ранее останки слона лесного были обнаружены в межледниковых отложениях Англии, Германии, Голландии, Польши и Воронежской области России.

При проведении земляных работ на пересечении проспекта Независимости и улицы Руссиянова с глубины примерно 8 метров была поднята кость длиной более метра и диаметром около 30 сантиметров, принадлежащая ископаемому животному. Археологи Института истории осмотрели находку и предположили, что это кость мамонта. Однако дальнейшее исследование показало, что речь идет о плечевой кости слона лесного.