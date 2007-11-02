Настоящее и будущее белорусской науки

Первый съезд белорусских учёных вызвал большой интерес не только в научном сообществе нашей страны, но и в мире.

В столицу прибыли около 2,5 тысяч делегатов и гостей, среди которых учёные России, Украины, Польши, Австрии, Литвы, Китая. Вопросы, которые выносились сегодня на обсуждение имеют большое значение для дальнейшего развития не только науки, но и экономики Беларуси.

Столько учёных мужей, и сразу - светил белорусской и мировой науки - Минск ещё не видел. Делегатами Первого съезда только из академиков стали 54 белоруса, более шестисот профессоров и более восьмисот докторов наук. Ещё задолго до начала съезда учёным была поставлена задача - найти возможность максимально приблизить науку к жизни с целью модернизации национальной экономики. На съезде это стало главной темой докладов.

Многие из гостей назвали съезд моментом истины для белорусской науки. Ведь, сегодня во всём мире наука рассматривается, как один из самых крепких фундаментов эффективной экономики. И как не раз прозвучало на съезде, сегодня - это один из основных элементов национальной и экономической безопасности страны.

Логическим завершением Первого съезда учёных стала резолюция. В ней по пунктам расписаны предложения, прозвучавшие с трибуны. Как правило, все они направлены на повышение роли ученых в научном обеспечении принимаемых государственных решений, определяющих стратегию устойчивого социально-экономического развития страны. Но резолюция только даёт направление, отмечают делегаты. Основная работа - впереди.

Уже после - в кулуарах - делегаты поздравляли друг друга с праздником. Такой съезд произошёл впервые в Беларуси и впервые в истории всего постсоветского пространства. И если есть такое внимание к науке на уровне государства - у нас хорошее будущее.