В эти дни христиане вспоминают предков

Сегодня у католиков, а завтра у православных - День поминовения усопших. Особые поминальные службы в храмах, зажженные свечи и молитвы близких - канва религиозного праздника остается прежней.

День поминовения предков - продолжение великого католического праздника Всех святых, который отмечается верующими 1 ноября. В этот день в храмах проходят торжественные службы, прихожане молятся за всех праведников, когда-либо живших на земле. А сегодня каждый верующий обратился с молитвой уже к своим умершим родственникам. Зажжённые лампадки и молитвы о спасении их душ, стали главными атрибутами в каждой верующей семье.

Белорусские пограничники по договорённости с Литовской Республикой на государственной границе открыли дополнительные временные пункты пропуска. При наличии соответствующей визы в паспорте, многие граждане соседних стран смогли посетить могилы своих предков на сопредельной стороне.

Государственным пограничным комитетом перед пограничной службой Литовской республики инициирован вопрос об открытии именно таких пунктов пропуска с целью того, чтобы приграничное население в дни религиозных праздников имело возможность посетить места захоронения близких родственников.

Сегодня такой возможностью уже воспользовались сотни людей. А если учитывать тот факт, что некоторые временные пункты пропуска будут работать до 4 ноября, побывать на могилах предков, уверены пограничники, смогут все желающие.

