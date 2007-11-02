Сразу несколько мультипаркингов появится в Минске в следующем году.

Стоянки опустятся под землю и поднимутся почти до небес. Если амбициозные планы реализуются, в мегаполисе пропишутся даже многоэтажки для машин. Если амбициозные планы реализуются, в мегаполисе пропишутся даже многоэтажки для машин. Но пока специалисты рассчитывают и проектируют, десятки тысяч людей не могут разрулить ситуацию возле собственных домов.

Примерно в сотне столичных дворов так и поступили - расширили проезжую часть. В будущем думают поселить машины практически по соседству с их владельцами. К торцевым стенам домов будут пристраивать полностью автоматизированные дома для авто.

И это еще при условии, если на такую авантюру согласятся жильцы. А они, во всяком случае, Валентин, пока учат ПДД - правила дворового движения. Не оставишь на лобовом стекле записку с номером квартиры - утром забуксуешь соседа.

Тут иномарки уже не просто целуются - расстояние между авто куда ближе. Выбраться из парковочного капкана проблематично даже для машины ГАИ. Доберутся до последнего подъезда спасатели относительно не скоро. Случись что, припаркованные авто окажутся важнее человеческой безопасности. А таких дворов в Минске тысячи. Специалисты говорят, будем разгружать. Стоянок скоро станет больше.

Доехать-то спасатели доехали, а вот назад ходу нет. Еще минут пятнадцать ушло на передислокацию машины из закупоренного двора. А домой доехали еще далеко не все.

