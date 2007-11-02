Белорусский полярник отправился в антарктическое лето

Кто-то в южные страны, а кто-то на Южный полюс. Один из белорусских исследователей сегодня отправляется в экспедицию на Антарктиду.

Остальные белорусские полярники прибудут на ледяной континент через месяц. Самый молодой участник экспедиции тем временем готовится к боевому крещению. Берет уроки вождения в автошколе и составляет меню для полярных трапез.

Готовить сани для Антарктиды Алексей Гайдашов начал даже не летом, а гораздо раньше. Суровый север, говорит опытный полярник, не прощает ошибок. Дизель-электростанция, инструменты и запас продуктов питания на полгода - чемоданы в дорогу собраны. Через несколько дней коротать вечера полярник будет уже на горе Вечерней. Она и станет рабочим полигоном для белорусов.

Умение управлять авто было одним из требований к будущему полярнику. Через месяц Виктор Дёмин присоединится к группе наших исследователей. А пока осваивает азы водительского мастерства в автошколе. На Антарктиде все таланты найдут применение: и снегоход завести, и озоновые дыры исследовать, и даже блинчики вкусно приготовить. Кулинарную школу будущий полярник прошел еще в общежитии.

Покорять ледяной континент белорусские полярники впервые будут самостоятельно. Хоть и в составе большой корпорации. В этом году наша страна присоединилась в международному договору об Антарктиде.

Антарктида содержит около половины элементов таблицы Менделеева. Однако делить континент, как пирог, никто не станет. Мировой науке еще только предстоит определить, будет ли добыча полезных ископаемых полезна самой Антарктиде.